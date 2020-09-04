啃咬、玩耍和探索是狗狗的本能，不過國外就有一名女飼主無奈表示，只不過離開狗狗身邊10分鐘，浴室竟然被愛犬「加裝狗洞」，還無辜的探頭看著她，讓她驚呼「你對我的門做了什麼！」仔細一看，原來浴室門底下的狗洞竟是被狗狗給「啃」出來的！

抖音用戶@aprilshowers86日前在網路上分享一支影片，當時她為了幫洗完澡的愛犬「班尼」（Benny）拿專用爽身粉，只不過讓牠單獨留在浴室一下子，沒想到10分鐘之後，就看見班尼睜著無辜大眼，從浴室下方的不規則「狗洞」探頭出來，一臉無辜又委屈的表情好像是在問她「妳去哪裡了？為什麼留下我一個？」

這一幕讓她又好氣又好笑，於是將畫面拍下來PO網，無奈表示「我只不過離開10分鐘而已，你到底對我的門做了什麼事啦？」畫面曝光後網友全笑翻了，短短2週就引起逾50萬人次觀看。

此外，自從浴室門被「裝了狗洞」之後，不只班尼會探頭偷窺，就連貓咪也有樣學樣，不但光明正大偷看她洗澡，甚至乾脆溜進來陪伴，讓網友打趣笑說「門是紙糊的嗎？」、「才10分鐘？也太狂！」、「牠是什麼品種？是白蟻吧？」、「狗狗：都是門的錯啦」。