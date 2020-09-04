台灣黑熊早年因為土地過度開發，數量驟降，1989年依據《野生動物保育法》被列為「瀕臨絕種」的保育類野生動物。無奈的是，盜獵並沒有因此禁絕，不久前還發生山老鼠違法獵殺台灣黑熊並吃下肚，引發社會公憤。不過，高雄六龜救難協會飛鷹救難大隊日前投入山欲搜救時，卻幸運捕捉到「台灣黑熊家族」覓食的罕見身影，讓眾人直呼「這運氣也太好了！沒被嚇著，還一次看見4隻台灣黑熊！」

24歲的屏科大植物醫學系研究所碩士畢業生朱清麟，上月13日獨自前往高雄市桃源區石山林道溪南山採集昆蟲後失聯，搜救人員至今仍未尋獲。不過六龜救難協會飛鷹救難大隊，一行5人在日前進行山域搜救的過程中，意外在藤枝山區海拔約1500公尺處山谷，看見2大2小的黑熊家族出沒。

理事長陳明華指出，藤枝山區向來會有黑熊出沒，這次搜救時，一行人發現樹幹上有動物抓痕，當下立即提高警覺，隨即又聽見遠方傳來低沉撞擊聲響，最後他們在前方距離約100公尺處山谷，發現黑熊出沒，而且數量不只一隻，2大2小的「黑熊家族」更是第一次遇見。他也強調，為了自保有吹哨子，但也很快速的拍照留念。

不少網友看了直呼「親睹野生黑熊，真幸運！」、「這輩子值得了」、「麥導追了十幾年才看到一次，你運氣也太好了吧！」、「飛鷹大隊，熊讚！」、「人品太好，連熊都來了」。