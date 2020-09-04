台灣口罩實名制上路至今，隨著口罩解禁，如今除了現有健保特約藥局、衛生所等實體通路有販售之外，民眾也可透過網路商城自由購入，坊間更是出現民眾一窩蜂追求顏色樣式或是特殊款式的亂象。不過就有一名男網友透露，同事今（4日）入手的實名制口罩竟意外領到「透明薄紗款」，讓眾人打趣笑說「太性感！」

原PO在臉書社團《爆廢公社》PO文指出，同事領到的實名制口罩，雖然沒有這兩天鬧得沸沸揚揚的大陸製，「不過這精美的半透明口罩讓我們笑了很久！」

畫面中可見，3片口罩一字排開，薄如蟬翼的輕透外型，就連底下的蠟筆小新墊布也若隱若現，猶如薄紗一般，最底下的口罩也有近三分之二都是半透明的明顯瑕疵。

原PO受訪時透露，同事是在中正紀念堂附近的藥局購入實名制口罩，其中僅有3片有問題，其餘皆正常，當時看到瑕疵口罩時覺得錯愕又好笑，最後還是決定再回原藥局更換正常的口罩。

不少網友看了也紛紛打趣笑說「薄紗性感款居然被你拿到了」、「有錢也買不到，快收藏」、「此乃情趣口罩，請安心使用」、「0.01 超薄型，讓您戴上像沒戴一樣」、「新款：剔透藍！」、「像極了薄紗，若隱若現，你的性感我看得見」、「國王的新衣蕾絲版」。

也有人吐槽「若隱若現，細菌病毒全不見」、「這薄度跟夜市撈魚的紙網有得比」、「我以為耳掛一拉就斷已經很糟了，國家隊001這真的太威了啦」；不過也有內行人解釋「機台換料時沒檢到，這種很多啦！昨天才從國家口罩隊畢業，趕量就是這樣」、「接料處沒篩除」、「這應該是換料時候造成的瑕疵」。