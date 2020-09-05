狗果然是人類最好的朋友！加拿大英屬哥倫比亞省(British Columbia)一名10歲男童，日前與家人至馬歇爾湖（Marshall Lake）附近的小徑散步，豈料期間竟有一隻美洲獅(cougar)從樹上跳下，隨即將男童撲倒在地，而一旁的邊境牧羊犬見狀，不顧危險的跳上猛獅的背部，成功救下小主人。

Boy attacked by cougar in B.C.; border collie rushes to his aid: conservation officers https://t.co/6uBbLGLMq7 — CTV News (@CTVNews) September 3, 2020

英屬哥倫比亞省自然保護官員（BCCOS）透露，本月2日兩名婦人帶著4名孩子，年齡介於10歲至13歲，到馬歇爾湖附近的偏僻小屋外散步，期間竟有一隻美洲獅，從樹上跳了下來，並且撲向其中一名10歲男童，造成他背部與胸背都被抓傷，情況相當危險。

跟在一旁的邊境牧羊犬見狀，立刻跳到美洲獅的背上，而眾人也趕緊丟石頭與樹枝，最終成功擊退美洲獅，而附近的道路人工發現後，也熱心協助救治男童，並送往醫院治療，所幸並未造成生命危險，目前自然保護局人員也前往現場調查，使用獵犬追踪美洲獅。

自然保護官員透露，美洲獅攻擊人的事件較為罕見，也提醒民眾若要進入偏遠地區，應做好可能遇野生動物的準備，假若遇到美洲獅時，應保持鎮定，千萬不要逃跑並抱起小孩，如果是至郊外散步碰到美洲獅在旁邊盯著，應同樣看向他的眼睛、大聲呼喊，再離開現場尋求幫助。