小獼猴餓壞了！臺北市動物保護處接獲民眾通報，指政大附近的住宅區，有獼猴出沒騷擾，曾試圖開窗闖入住宅，甚至翻攪垃圾桶覓食，而且完全不畏懼人類驅趕，動保處設置5個誘捕籠，在28日晚間成功誘捕，並安置於動保處進行觀察與隔離檢疫。

北市動保處觀察後發現，這一隻小獼猴約1歲，有時會出現親近人的舉動，牠試圖開窗闖入住宅、翻攪垃圾桶找食物吃，儘管居民曾進行威嚇驅趕，但小獼猴卻未感到害怕，就連被逮捕時，也沒有出現攻擊人的現象，綜合以上的條件，推測牠可能是遭人棄養於臺北市山林裡。

被誘捕的小獼猴，模樣看起來很無辜(圖/北市動保處提供)

動保處提到，小獼猴因不明原因遭棄養，野生的獼猴通常會吃樹葉、果實、昆蟲，且野外的食物絕對充足，但若被人養大後遭拋棄，小獼猴會設法回到類似的生活環境覓食，因此牠才會在社區附近徘徊，假若未斷絕食物來源，獼猴就更不易驅離或誘捕，猴子若是抓咬傷人，也可能傳播人畜共通疾病。

而這一起野生動物危害社區案例得以順利解決，主要歸功於社區間的守望相助，結合民代、里辦公處與媒體發揮環境傳播功能，並且落實「不接觸、不干擾、不餵食」防猴三「不」原則，呼籲民眾不要餵食或干擾野生或流浪動物，以免造成他們生態習性改變，也能有效隔絕人畜共通的疾病風險。