9月2日是中元節，也是俗稱的「七月半」，家家戶戶與公司行號會準備食物祭拜好兄弟。日前有一名網友提到，中元節普渡拜地基主時，準備了雞腿給祂們享用，豈料拜到一半時，發現雞腿竟離奇消失，讓他不禁毛骨悚然，不過真相卻讓人哭笑不得。

一名網友在《Dcard》提到，中元普渡時，他們家準備了乾糧和熟食，其中主食有3支雞腿，早上先拿2支拜祖先，並細心的切好，讓祖先好咀嚼，下午則是拜好兄弟和地基主，由於傳統認為地基主愛吃雞腿，因此他們就留1支完整雞腿給地基主。

由於傳統認為地基主愛吃雞腿，因此原po主菜也準備雞腿(示意圖/達志影像)

原po媽媽將食物一一從廚房端至供桌上，依序端了白飯、蔬菜及雞腿，豈料她進廚房端出下一道菜，再次回到供桌旁時，卻發現供桌上的雞腿竟離奇消失，讓她驚呼「欸！我的雞腿呢！那是要給地基主吃的欸，怎麼一個轉身就不見了」，當下讓不少人都覺得詭異。

而由於他們都在屋外拜地基主，之前都未遇到此狀況，其他家人推測應該是被貓叼走，笑著說「偷地基主的雞腿」，讓他媽媽傻眼的說「一隻45元的雞腿，還沒給地基主吃到就被叼走是怎樣？」，最後只好改拜香腸。不少人也分享類似經歷「我家的狗之前是偷地基主『正在吃』的雞腿，還好有多買一隻雞腿補給地基主」。