世界上的房子無奇不有，總是讓人看得驚呼連連。美國伊利諾伊州(Illinois)有一棟「紙片房」，最窄的部分竟不到1公尺，從側面看就像是一面牆，難以想像到底要怎麼住人，6月多釋出賣房資訊，內部模樣曝光後，別有洞天的裝潢設計驚豔眾人。

抖音用戶Eli.Korn日前至一棟位於迪爾菲爾德（Deerfield）的房子，從門口的側邊看去，只見房屋的寬度不到1公尺，讓不少人驚呼「這不是房子，這是走廊吧！」、「住在裡面要怎麼洗澡、睡覺啊」，不過鏡頭往房子右側照拍攝，會發現它其實是「梯形」設計的房子，從右至左側逐漸變寬。

由於房子的設計特殊，在當地被稱為「Pie House」，大小約1122平方英尺，內部實際上相當寬敞，樓上與地下室分別有一間臥室，以及2間半的浴室，而房子地板為木質地板，搭配淺色的牆壁，室內光線明亮，並不會給人壓迫感，不過由於房型的關係，因此裡面才會有呈現扇形的半間浴室。

而其中一名專研建築的網友提到，由於土地的形狀關係，因此房子才會建成梯形。不過因房子形狀特殊，儘管引發外界關注，但實際上想買的人並不多，目前紙片屋售價約24.2萬美元至28.1萬美元(約新台幣709萬至824萬元)，價格比附近房價來的低。