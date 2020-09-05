想近距離看豹等野生動物，除非至非洲大草原，要不然幾乎不太可能。日前有一隻豹闖入非洲薩比沙禁獵區（Sabi Sand Game Reserve）一間飯店，悠哉的走在木地板上，穿梭於飯店內的桌椅間，待了一陣子才走上樓梯離開，能夠近距離看到豹現蹤，讓現場遊客驚呼連連。

薩比沙禁獵區的飯店Singita Ebony Lodge，因新冠疫情（COVID-19）爆發後，為了配合政令而關閉近5個月，直到近日才開放，陸續有遊客入住，3日遊客正在享用午餐時，飯店接待區竟出現一隻雄豹，悠哉的在木質地板上散步，期間還看了一旁的民眾，之後才回到草叢中。

A guest at Singita Ebony Lodge in Sabi Sand filmed & shared this breathtaking moment. We strongly discourage close wildlife encounters, but should they occur, we've strict safety protocols for staff & guests. 🎥: Reg Calmeyer @RoarAfrica pic.twitter.com/fC1YKR8jk4 — Singita (@Singita_) September 2, 2020

而遊客卡爾梅耶(Reg Calmeyer)也將此畫面拍下，珍貴影像讓許多人驚呼，不過實際上，飯店內員工也經常目擊其他野生動物，在飯店附近散步的模樣，不過牠們基本上都會與飯店保持一定距離，而這一次能夠近距離看到豹，可說是非常不容易，讓員工也驚呼「此生只有一次的難得經驗！」。

不過飯店也提醒，民眾不要太靠近，或隨意觸摸野生動物，因為如此舉動非常危險，他們的員工有受過專業訓練，因此知道相關的安全措施，能夠應對類似情況，確保遊客與員工的安全，「這一帶原本就是豹的棲息地，與牠生活在同一地區，最重要的是懂得與野生動物和諧共存，畢竟我們是之後才進來的」。