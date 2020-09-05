近幾年外送平台興起，在路上經常可以看見外送員們四處奔波送餐的身影。最近，有網友就在路上目擊了一名外送員因違規遭到女警開單的畫面，沒想到下一秒這名外送員竟直接「跪下求饒」，路過的民眾見雙方僵持不下，才掏出了千元大鈔，結束這場鬧劇。

這名網友在《爆廢公社二館》中分享一張照片，只見路邊一名外送員向開罰單的女警下跪，讓他忍不住直呼：「哪招啊？」；照片曝光後，很快就引起網友熱議，大家紛紛留言：「畢竟罰這單，說不定一天就做白工了」、「有點心酸，但是違規還是得罰，不然下次不知道害到誰！」、「罰單不重要，你願意嫁給我嗎」、「求婚啦，答應他、答應他！」、「大家誤會了，他在求交往！」。

不過之後有目擊民眾出面解釋現場狀況，表示當時那名外送員因為違規將機車騎上人行道才會被女警開了一張600元的罰單，沒想到外送員見狀竟直接跪下，哀求女警銷單，雙方一直僵持不下，他只好拿出1000元給外送員，要他不要再跪了，也提醒他未來要好好遵守交通規矩，才終於結束了這場鬧劇。

但他也透露，那時候外送員的精神狀況似乎不太好，不斷講出負面的詞語，也跪了好幾分鐘都不願離開，女警對此相當為難，還一直請求支援，讓他無奈地說道：「1000元能解決兩個人的難處，也算功德一件吧」。