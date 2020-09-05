「婆媳問題」仍是不少家庭中最難解的一個結，這時同時作為「兒子」與「丈夫」的男性就扮演了一個相當重要角色。加拿大一名女子才和丈夫結完婚準備享受甜蜜的兩人世界，然而婆婆卻突然殺出，要兒子「老媽老婆2選1」，更讓女子心碎的是，丈夫竟真的拔下了婚戒，將她拋棄。

根據《太陽報》報導，吉莉安（Jillian）和前夫在墨西哥舉辦了一場美麗的沙灘婚禮，然而完婚2天後婆婆卻突然殺了出來，要求兒子在「媽媽」與「新婚妻子」之間做出選擇，沒想到前夫竟然真的拔下了兩人的婚戒，當場將吉莉安給拋棄。

事後，吉莉安獨自飛回加拿大的家鄉，但卻不巧碰上新冠肺炎疫情，整個國家處於鎖國的狀態，更慘的是，她還被婆家的人告知無法再繼續住在和前夫共享的公寓當中，還限制兩人不能夠再見面。當吉莉安終於完成隔離，想找前夫談離婚事宜，還被因為搬家所以3年內都不能離婚的理由打發，讓她非常傻眼。

吉莉安親自拍攝影片將這段荒唐的經歷公諸於世，很快就受到廣大網友們的關注，她也PO出婚紗照證實了自己與前夫確實有結婚，不過一名聲稱是吉莉安前夫妹妹的網友跳出來反駁，怒斥一切都是吉莉安在說謊，更指她和哥哥的關係簡直就是一個「天大的錯誤」。