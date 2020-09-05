台灣的捷運系統十分發達，站內有許多提供給旅客的貼心服務，牆面上也都會貼上平面路線圖和消防設施配置圖。最近，新北市捷運環狀線中和站的消防設施配置圖就因為長得和「長槍」極為相似，而紅到了國外去，讓不少老外都驚呆了。

有網友在臉書社團《新·路上觀察學院》分享這張照片，畫面中是新北市捷運環狀線中和站上層月台的消防設施配置圖，圖上清楚標示了逃生梯、消防栓箱、滅火器等物品的位置，還有逃生方向的指引。

但如果從遠處看，就會發現這張消防設施配置圖的整體外觀和「長槍」極其相似，槍身、握柄，甚至連扳機都一應俱全，讓PO主忍不住驚呼：「等等，捷運站可以出現這種東西嗎？」。

而這張照片很快就被網友們瘋傳，甚至還被外國網友分享到美國論壇《Reddit》上，讓不少老外都看呆了，而台灣網友們對此也感到非常驚訝，紛紛笑說：「上面都寫了消防設施，所以那是一把滅火槍，使用方式：看到誰火氣大就給他一槍，立刻就滅了他的火」、「當然不可以！ 因為進捷運站時嗶卡入口都有說『請近戰』」、「原來是槍枝結構圖呀，我還以為是地圖呢」、「我就跟子彈一樣，從彈匣一路到出槍口」、「工程師：嘿嘿，這個彩蛋不知道有沒有人會發現」。