鱷魚是相當兇猛的水中生物之一，新聞中經常可以看見鱷魚攻擊人的恐怖消息，但在美國佛羅里達州卻有一隻大膽的烏龜不懼怕鱷魚，每天都在牠們周遭游來游去，甚至趁著鱷魚發呆的時候和牠們「擊掌」，讓網友們看到都擔心得狂冒冷汗。

美國一名女網友「@craftylittlebitch」常常會在自己的抖音帳號中分享一對鱷魚和烏龜的影片，還幫牠們都取了名字，而這兩種生物就這樣和諧地共同生活在一處運河當中，還不時會發生一些有趣的畫面與情況。

日前，一隻鱷魚靜靜地漂浮在水面上，除了擺動自己的尾巴以外沒有其他動作，看起來就像是在發呆，而被這名女網友命名為哈羅德（Harold）的烏龜正好從旁邊經過，還調皮地伸出自己的前掌和鱷魚來個「擊掌」，大膽的行徑讓女網友忍不住笑說：「哈羅德會和牠的每個朋友都來個擊掌」。

這段影片曝光之後吸引了不少網友注意，發布至今已經超過20.5萬人觀看，大家看完後都不禁替哈羅德緊張了起來，擔心地直冒冷汗，「希望牠們的友情可以一直延續…」、「擊掌是為了達成『不要吃我』的協議吧」、「鱷魚大概在想『你等一下就是我的點心了』」、「居然連烏龜也會擊掌」。