外出旅遊時總是需要住在旅館或飯店，讓晚上可以有個休息的地方，但卻也有不少人因此碰上了靈異事件。一名網友在《靈異公社》分享自己住汽車旅館的故事，他和老婆入住後就覺得有些毛毛的，連換兩間房本以為可以安心睡覺了，沒想到隔天老婆卻驚吐恐怖真相，讓他嚇得瞬間背脊發涼。

網友在文中提到自己之前和老婆到台中探望奶奶，當晚入住了某間汽車旅館，一進去卻發現是最角落的位置，牆面還爬滿了綠色藤蔓植物，敲完門一踏進房間兩人就瞬間起雞皮疙瘩，他鼓起勇氣再往床旁邊的小隔間走，有一條長約2、3米，寬50公分左右的游泳池，他越看越毛，老婆的眼神也不太對勁，兩人立刻牽著手往外衝，就在靠近房門時突然聽見以高音說出的「一起來玩啊」，他們嚇得狂奔出去開車，決定換房。

這次PO主獨自上樓查看房間，正當他覺得沒問題要叫老婆上來時，卻聽見浴室關門的喇叭鎖聲音，他馬上頭也不回地逃走，告訴工作人員要再換房。最後他們換到一間看似沒有問題的房間，PO主因為太累洗完澡後倒頭就睡，但到了半夜怕熱的老婆卻不斷往他這邊擠，讓他相當困惑。

隔天早上退房後他出於好奇詢問：「妳昨晚怎麼了？那麼晚不睡一直擠我？」，老婆才終於坦言：「因為二樓窗戶有一顆人頭一直在看我」，而且那個人頭從第一間房的游泳池就一路跟著他們，PO主聽完後怕得再也不敢住在那附近的汽車旅館；而老婆原本隨身攜帶的平安小紅繩也在這次事件後無故斷掉，讓他們推測可能是起到了保護的作用。