中元節最初是農民祭祀田神、感謝大地的節日，現在則受到佛道教的影響，成為敬拜先祖和設宴款待孤魂野鬼的布施活動。新竹動物園日前也在園內舉辦中元普渡，除了日常供品之外，桌上竟然出現滿滿的新鮮蔬果和罕見的牧草，原因曝光後也讓網友全都感動鼻酸。

有超大箱的新鮮蔬果（圖／新竹市立動物園 Hsinchu Zoo臉書提供。）

新竹市立動物園在2日中元節當天舉行祭拜儀式，供品桌上除了一般常見的飲料零食之外，竟出現超大量的新鮮蔬果、飼料和牧草。原來這些都是園方貼心替過世動物們準備的食物，動物園的粉專上也寫道「動物園雖然改建了，但我們從來都沒有忘記過去曾經生活在這裡的動物們，牠們就算不在我們身邊了，也永遠是我們的家人」。

園方還有準備動物愛吃的飼料（圖／新竹市立動物園 Hsinchu Zoo臉書提供。）

園方也列舉出離世動物的名字有紅毛猩猩貝比、大象綾子、水牛奶奶、河馬可可、北極熊大白、黑腳企鵝小黑，並表示「我們也有特別準備牧草以及其他動物愛吃的飼料與食物，希望牠們回家看看我們之外也能吃的滿足！動物園愛你們（飼育員大哥說要用裝過飼料的推車燒金紙動物才收的到）」。

最特殊的就是少見的牧草（圖／新竹市立動物園 Hsinchu Zoo臉書提供。）

飼育員大哥也提到，需要用裝過飼料的推車燒金紙動物才收的到。（圖／新竹市立動物園 Hsinchu Zoo臉書提供。）

文章曝光後感動不少網友，紛紛留言「動物都回家啦」、「這裡雖然不大，可是真的適合老朋友和小朋友～到處都有可以休憩的地方」還有人一起緬懷天上動物「重新開幕後我的三歲女兒一看到貝比就愛上她，第二次去得知貝比去天堂當場傷心大哭。後來也常常提起貝比哦，前兩天還在說很想念她。希望貝比在天堂也過得好～」。