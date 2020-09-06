爭鮮迴轉壽司品項眾多，又主打每盤均一價30元，是深受台人喜愛的日式平價美食。日前有網友就好奇在PTT發問，如果爭鮮推出吃到飽，但不能點餐的方案，這樣有搞頭嗎？文章引起討論，網友答案也幾乎一面倒不看好。

一名網友在PTT八卦板以標題「爭鮮推吃到飽有搞頭嗎？」發文，表示吃到飽餐廳在台灣很受歡迎，如果只能單點的爭鮮推出399吃到飽，但不能點餐，只能拿迴檯上現有的食物，好奇這樣的方案「大家會買單嗎？」

文章曝光後掀起熱議，大部分的網友一面倒認為「399吃到飽是準備被吃到倒店吧...」、「399也才13盤，這並不是很多的量，你這定價絕對有問題」、「399女生就能吃倒爭鮮」、「399穩倒的啦，以為人事成本、店租都不用錢喔！」、「一盤30 吃到飽399？你會不會做生意？」也有人認為「不會倒吧！少賺而已」、「毛利很高啦...399不會賠但不可能做...」、「399會倒，那海港早就倒了」。

其中還有不少神人幫忙分析，認為定價起碼要在599到700之間，或是399僅限某幾種品項，才有辦法營運「如果是399吃到飽只能吃限定的壽司的話或許可以」、「399我一定每週吃，起碼也要699吧」、「799吃到飽才不會虧吧」、「肥宅20盤起跳，好歹訂個599好嗎」、「我覺得定價大概在600以上」。