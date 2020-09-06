常聽人為了追求愛情說：「年齡不是問題，身高不是距離，體重不是壓力。」只要擁有個人魅力，感覺對了自然會吸引對方注意。國外一名患有侏儒症的男子，從小就對自己感到自卑，幾年前努力練就一身精壯的身材，想不到竟吸引大批女子和他求歡，成為炙手可熱的人氣猛男。

在 Instagram 查看這則貼文 Shortznegger（@shortznegger）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 27 日 下午 9:30 張貼

根據外媒報導，澳洲一名叫做貝爾格（Shane Belgre）的46歲男子，從小就因為罹患侏儒症感到自卑，7年前透過努力健身，練就滿身肌肉的壯碩身材，在因緣際會下成為一名職業脫衣舞男，意外發現自己極具天賦，現在他每場私人表演的時薪要價320英鎊（約新台幣約1萬2千元），甚至是一般脫衣男舞者的2倍多。

在 Instagram 查看這則貼文 Shortznegger（@shortznegger）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 4 日 下午 4:05 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Shortznegger（@shortznegger）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 4 日 上午 1:33 張貼

貝爾格透露，現在他和20歲時的處境差很大，除了當年本身的自卑感之外，同齡的女孩也比較注重別人的外表和身高，讓只有4英尺2英吋（約127公分）的他很難跟別人約會，但現在的他可以很輕鬆的和女性相處，因為他對自己充滿自信，也相信對方是喜歡他的個性和魅力。

在 Instagram 查看這則貼文 Shortznegger（@shortznegger）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 18 日 下午 6:15 張貼

事實上貝爾格當上舞男之後相當受歡迎，還有無數次被女子求歡，要求一夜情的經驗，但他非常堅守自己對於這份職業的原則，從來沒有答應過，他表示：「很多人都認為我有『夢想般的工作』，但當他們聽到我從沒有和女性顧客發生性關係時，他們簡直不敢相信，我有自己的原則，頂多會給她們一個吻，僅此而已」。

在 Instagram 查看這則貼文 Shortznegger（@shortznegger）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 7 日 下午 6:39 張貼

除了遵守職業道德，貝爾格為了保持身材，每周要進行5天的體能訓練，雖然沒辦法打橄欖球，但他認為自己幾乎可以做常人可以做的事情，對於擁有的一切已經非常感恩。