大象雖然是泰國的國家象徵，但許多不肖業者為了吸引觀光客，經常虐待或用不人道的方式對待大象，讓牠們再也無法相信人類，但在泰國就有一隻大象媽媽十分特別，不但和飼育員感情很好，甚至信任到連小孩也願意託她照顧。

大象突然催促飼育員前往某處，還不時用象鼻調整她的方向。(影片來源/YouTube/elephantnews/如遭刪除請見諒)

泰國清邁一間名為大象自然公園（Elephant Nature Park）的動物保護區，專門營救各地受虐、受困或是生病的大象，讓牠們可以在此處得到良好的照顧和醫療環境，也能安心度過餘生。裡面有一隻名叫法麥（Faa Mai）的雌性大象，從小就由飼育員利采樂（Lek Chailert）一手帶大，對她非常信任。

日前利采樂正在和遊客一起合照的時候，法麥突然從後面輕輕將遊客推開，並不斷催促利采樂向前走，過程中還會不時用象鼻捲住利采樂，調整她前進的方向，正當利采樂感到困惑之時，突然發現法麥把她帶向一隻孤兒象寶寶統愛（Thong Ae）身邊，這才了解法麥是想要利采樂為寶寶唱搖籃曲。

據了解，法麥雖然和統愛沒有血緣關係，但是非常喜歡牠，將牠視如己出，因為利采樂從小就會唱搖籃曲哄法麥入睡，因此牠也希望利采樂可以用一樣的方式幫忙哄睡小統愛。在利采樂溫柔的歌聲中，統愛也緩緩地躺在草地上進入夢鄉，法麥則「母愛噴發」，用象鼻輕拍統愛的背部，超有愛的畫面立刻暖哭全網。