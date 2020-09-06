不少蛇類都懷有劇毒，如果不小心被咬到很可能就有生命危險，因此許多人都相當害怕牠們。日前，大陸一名男子在快遞站上廁所時，突然有一條眼鏡蛇竄出、作勢要攻擊，害怕的男子為了保護自己只好拿出掃把將牠打死，沒想到之後卻從四處又竄出了數十條蛇，讓他嚇壞了。

根據陸媒報導，這間快遞站位於湖南株洲，事發當天男子正在快遞站內上廁所，沒想到角落卻突然竄出了一條長約40公分的小眼鏡蛇，他雖然感到相當害怕，但還是緩緩地離開廁所，拿了一把掃把回來要將蛇驅趕，然而這條眼鏡蛇感覺到威脅，竟抬起了自己的上半身，直挺挺地作勢要攻擊，嘴中還不斷吐出蛇信，發出「嘶嘶」聲，為了確保自己的生命安全，男子只好鼓起勇氣用掃把把蛇給打死。

正當男子以為可以安心的時候，廁所中又竄出了3條小蛇，還有好幾隻直接爬到快遞包裹上，整個快遞站共出現數十條的小眼鏡蛇，無奈之下男子只好聯絡消防員前來幫忙，最終將這些小蛇都抓了起來。

男子表示，這些小蛇都是從馬桶下水道的縫隙中爬進來的，而且物業公司的人也提到曾在附近看過這些蛇，因此推測可能有母蛇在這裡產卵，小蛇為了覓食才會鑽進快遞站，而他也擔心打死小蛇會遭到母蛇「報復」，不過消防人員並沒有發現母蛇的蹤跡。