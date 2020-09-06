美國軍事武裝力量全球有目共睹，根據2020年的全球軍力排行，美國、俄羅斯和大陸分居前3名，對此就有網友好奇，「為啥美國軍武世界第一？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出背後關鍵。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，「美國人口不到3.3億人，但是以軍事力量來說，美國說第二，應該沒人敢說第一！」他不禁好奇，相較於大陸的14億人口，為何人口數差這麼多的情況下，美國軍事力量卻能獨佔鰲頭？

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「人口為什麼一定跟國力掛勾？真是這樣的話印度應該最強」、「美國軍費7000億美元，這樣懂了嗎」、「科技太強、天天實戰、人人有槍」、「經濟科技還有壟斷資源」、「主因科技次因預算，沒了」。

不過也有內行人分析背後原因「兩次世界大戰發大財」、「因為二戰吸收大量的科技人才，然後把軍事科技給點滿」、「要從地理環境和歷史說起，簡單來說，美國周圍無強國，200年開國史也不過打一次內戰，兩次大戰都佔盡便宜，尾刀收割好收割滿，越戰韓戰都差不多是輸給國內反戰勢力」、「美國吸收德國技術級大多是火箭技術，二戰美國就有能力兩邊戰場了」、「美國納粹跟猶太兩邊都接收，坐收漁翁之利」、「二戰的時候收很多德國科學家，之後像和德國共同研發主戰坦克，但主要項目都是德國負責做藉此吸收技術」。