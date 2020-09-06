馬保國是大陸「渾元形意太極」掌門人，他在今年5月中和50歲業餘拳手王慶民對戰時，竟在30秒內就慘遭KO，這次比賽在網路上引起熱議，渾元形意太極的名聲也因此跌落谷底。近日，馬保國的弟子葉廷要替師父雪恥，和搏擊網紅阿虎對戰，沒想到最後竟也遭到KO，摔得四腳朝天。

太極大師馬保國徒弟葉廷和搏擊網紅阿虎對戰(影片來源/YouTube/搏击先锋)

根據陸媒報導，本月3日，葉廷和阿虎在廣州的「拳盛時代」搏擊俱樂部進行對打，為了重振渾元形意太極的名聲，馬保國也特地親自傳授葉廷「接、化、發」的招式，期望他可以藉由這戰一雪前恥。

然而在比賽進行時，葉廷使用的卻是自由搏擊的招式，而且僅在短短的2回合中就被對手擊倒3次，第3次更是被阿虎以高掃踢擊中頭部，在擂台上摔得四腳朝天，裁判考量到安全因素，立刻做出手勢終止比賽。

對於自己的弟子輸了比賽，馬保國也在第一時間作出回應，提到葉廷的體重比阿虎輕了10公斤，本身就處於劣勢，但他仍然勇於面對強敵，這樣的精神是值得讚許且雖敗猶榮的；另外，馬保國也強調，葉廷並不是他的大弟子，而是所有弟子中排名第24位，實力只能算是中等。

據悉，葉廷過去也是一名自由搏擊選手，在2018年時曾向馬保國下戰帖，但在對打過程中雙方不斷「討價還價」，並無實質性攻擊，最終則以平局收場，隨後葉廷更是宣布拜馬保國為師。