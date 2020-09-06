古代有孟母三遷，現代人為了讓孩子贏在起跑點，對於學區的選擇也馬虎不得。對此，就有網友不禁好奇「好學區對人生成就影響真的很大嗎？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，「最近在婚姻板看到一個收入不錯的拔拔在討論女兒上小學要去好學區的問題，我想請問鄉民經驗，好學區對人生成就影響真的很大嗎？有沒有八卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「真的有差」、「國小國中的遭遇是能影響一輩子的」、「超級大…不然好學區也不會房價高到翻天」、「跟8+9分離真的先成功一半」。

更有內行人一面倒點出「環境」、「同儕」和「人脈」，是影響人生成就的3大關鍵主因，直言「因為朋友眼界會影響自己眼界，青春期同儕效應超強」、「國中生同儕影響力遠大於父母給，再優秀的父母也抵不過一個8+9」、「接觸的人、環境還是有差」、「北市PR90就比其他縣市PR90還強，就是環境＋同儕影響啊」、「人脈，同學父母都醫生、教授、資產家，眼見早點開」。

不過也有人不以為然，「0影響，魯蛇（輸家）為自己失敗找藉口」、「笨蛋不會因為好學區變聰明」、「20年前有差，現在根本還好」、「父母才是關鍵」。