正值農曆七月，不少人有燒紙錢祭拜祖先或是好兄弟的習慣，讓往生者在陰間也有足夠金錢使用，不過日前就有網友好奇「燒那麼多金紙，陰間會不會通膨？」貼文一出隨即掀起熱議，更有人透露「我有問過土地公確認…」。

原PO日前在臉書社團《靈異公社》PO文指出，不少人好奇，燒這麼多金紙，陰間會不會通貨膨脹？他接著說道，過去他也有同樣疑問，後來才知道原來我們燒的都是「零錢」，「就算燒了1萬張10元，那也不過是10萬，1年10萬台幣，還不夠你1年開銷！」

他解釋，「壽金」上面還有大壽金，「有一種是18K超大張那種，那玩意一本等於你平常土地公拜拜買的金紙20疊，這是我問過土地公確認的」。

他又說，人投胎都會跟判官借錢，帶陰財來陽間，所以為什麼人死後要燒白庫錢，「也就是說，你這輩子燒的錢，以及子孫在你死後燒的錢，說不定還不夠你投胎的陰財。通膨？說不定還通縮勒！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「你跟我有能力的親戚說的一樣耶」、「名額大的就燒上海金，九金很萬能」、「我也有聽說過要投胎前，要先去借錢投胎，但也是要看你能借多少而定」、「是有聽說，金紙上的錫，才是真正能換算冥幣，據說現在偷料偷很大，反而實際冥幣價值沒以前多」。

不過也有人不以為然「那蔡倫造紙之前是燒什麼啊？」、「燒紙錢、燒紙衣服，都是華人集體意識所創造出來的相，一切相皆為虛相」、「佛教根本沒在燒金紙，人死後就是解脫苦難，若那個世界還有錢財，豈不是又分階級又分貧賤富貴？」、「我拆過所謂的庫錢，裡面都是包爛紙而已啊」。