「這不是電腦特效也不是P圖，這是真的龍捲風！」身兼桃園市龍馬壘球協會理事長的市議員黃敬平，今（6日）在臉書粉專分享「龍捲風」亂入壘球場的荒唐景象，36秒影片曝光讓眾人全看傻了！

黃敬平透露，球隊今天在中平國小的棒壘球練習場上，進行例行的聯賽賽程，沒想到期間卻遭到龍捲風亂入，被球員捕捉下難得的奇景，在場的不少人也被這突如其來的龍捲風嚇得不知所措，幸好只是虛驚一場。

畫面中可見，球場上掀起一陣橘色粉塵，不斷進行「魔力轉圈圈」，甚至朝龍馬棒壘球協會李旺翰裁判步步進逼，讓他忍不住禁呼「這什麼鬼東西啊！」好在這個小型龍捲風在經過本壘後，就奔向門口並且逐漸消散。

李旺翰裁判受訪時指出，當時他們正在中壢區中平壘球場舉辦夏季聯賽，沒想到卻碰上這驚奇一幕，讓他笑說「打球和站裁判超過十年了！第一次在球場看到小小龍捲風，超誇張的！」另外他也特別指出影片最後一幕很有梗，「龍捲風竟然是開門，然後才離開球場的！」

影片曝光後網友也全看傻了，紛紛留言直呼「見鬼了！它開門欸」、「還知道從門出去耶」、「跑到本壘板了，得分」、「人進去不知道會不會起飛」、「龍捲風投球啦」、「那個沙子打到很痛，以前被噴過」。