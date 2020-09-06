情侶剛交往的時候總是希望將自己最好的一面展現給另一半，但若想要長久相處，就必須接受對方真實的模樣。一對情侶日前外出遊玩過夜，女友只不過睡前卸妝卻慘被分手，男友還狠心直言「沒想到妳素顏這麼…醜」，讓她非常心碎。

這名女網友在《靠北男友2.0》中發文，透露自己和男友原本已經交往半年，前陣子對方提議出去玩兩天一夜，當作提前慶祝七夕情人節，到了當天晚上睡前，她自然地卸妝準備休息，沒想到男友看到她的素顏後表情突然變嚴肅，隔天也玩得非常不盡興，感覺得出來男友在不開心。

旅程結束回到家後，男友竟直接向她提出分手，直言兩人不適合，女子嚇了一跳著急詢問原因，男友才坦承自己無法接受女子素顏的模樣，「你化妝前後根本是不同人…我覺得我被你騙了…」，更直言：「其實我當初是看你的外表才追你的」、「沒想到妳素顏這麼…醜」，傷人的理由讓女子相當心碎，對自己也變得沒有自信了。

此文一出，網友們都非常氣憤，也留言安慰女子，「真心愛妳的不會在意妳的素顏或是淡妝，這樣的男人不要也罷」、「別人說你什麼都別去在意，生活是自己的，對自己要有自信，人也會自然變漂亮！」、「該開心及時折損，為了素顏就分手的也不是什麼好東西，人總有老的時候，他就是顏控遲早外遇，真心愛你的才不會為了素顏才分手」、「不用難過，這種人分了也好，不要為了他流淚」、「化妝前跟化妝後的樣子都是妳的樣子，他只能接受其中一種，表示他也不是真的喜歡妳整個人呀，早分早好，不要在這個人身上浪費人生」。