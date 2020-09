美國一名女子日前在家中練習唱歌時,背後突然傳出巨響,接著一條人腿就這樣衝破天花板,懸掛在空中左右晃動,突如其來的一幕讓女子受到極大的驚嚇,影片上傳後也吸引大批網友關注和熱議。

莉茲練唱時身後天花板突有一條人腿掉出(影片來源/YouTube/FOX59 News)

根據外媒報導,這名女子莉茲(Liz San Millan)是紐約一所音樂劇學院的學生,當時她正在家中練習課堂上要演唱的曲目,並拿出手機錄下自己練唱的過程,然而當她演唱到一半時,背後的天花板突然傳出巨響,同時還有一條腿穿破了一個大洞,懸掛在半空中左右搖晃,莉茲頓時嚇了一大跳,轉過身驚恐地看著這突如其來的荒謬景象。

事實上,那條腿正是莉茲的媽媽,因為莉茲將要搬到紐約念書,所以媽媽在閣樓上整理行李,沒想到卻在中途被拖鞋絆倒,踏破了天花板,但神奇的是媽媽並沒有因此受傷,不過莉茲房間的天花板卻沒有那麼幸運了,那個大洞至今都還留在原處,而爸爸也在努力嘗試各種方法幫忙修補。

事後,莉茲將這段影片分享到抖音上,並且命名為「媽媽祝我好運的實況影片(live footage of my mom telling me to break a leg)」,其中「祝我好運(break a leg)」的部分還使用了雙關用法「弄斷腿」,讓網友們都笑到不行。