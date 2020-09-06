美國一名女子日前在家中練習唱歌時，背後突然傳出巨響，接著一條人腿就這樣衝破天花板，懸掛在空中左右晃動，突如其來的一幕讓女子受到極大的驚嚇，影片上傳後也吸引大批網友關注和熱議。

莉茲練唱時身後天花板突有一條人腿掉出(影片來源/YouTube/FOX59 News)

根據外媒報導，這名女子莉茲（Liz San Millan）是紐約一所音樂劇學院的學生，當時她正在家中練習課堂上要演唱的曲目，並拿出手機錄下自己練唱的過程，然而當她演唱到一半時，背後的天花板突然傳出巨響，同時還有一條腿穿破了一個大洞，懸掛在半空中左右搖晃，莉茲頓時嚇了一大跳，轉過身驚恐地看著這突如其來的荒謬景象。

事實上，那條腿正是莉茲的媽媽，因為莉茲將要搬到紐約念書，所以媽媽在閣樓上整理行李，沒想到卻在中途被拖鞋絆倒，踏破了天花板，但神奇的是媽媽並沒有因此受傷，不過莉茲房間的天花板卻沒有那麼幸運了，那個大洞至今都還留在原處，而爸爸也在努力嘗試各種方法幫忙修補。

事後，莉茲將這段影片分享到抖音上，並且命名為「媽媽祝我好運的實況影片（live footage of my mom telling me to break a leg）」，其中「祝我好運（break a leg）」的部分還使用了雙關用法「弄斷腿」，讓網友們都笑到不行。