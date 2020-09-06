每個做媽媽的如果發現自己的孩子受傷或是出了什麼事，都會感到非常擔心著急，而且不僅人類有這種母愛的情感，就連動物媽媽們也都非常愛護自己的孩子。一隻鴨媽媽帶著8個孩子走在馬路上，沒想到經過水溝蓋時孩子們不慎從縫中掉落，讓著急的鴨媽媽在一旁不知所措地打轉。

有網友在美國論壇《Reddit》上分享了這段影片，一隻鴨媽媽帶著自己的8個孩子走在柏油馬路上，沒想到經過水溝蓋時一隻小鴨卻不慎墜落，鴨媽媽回過頭來發現孩子不見了，立刻跑回原處查看狀況，沒想到身後跟著的其他小鴨卻也因此一隻接著一隻地從水溝蓋摔落，鴨媽媽回過神來驚覺孩子全都不見了，著急地繞著水溝蓋打轉，不知道該如何才能拯救自己的小孩。

所幸旁邊正好有好心人士目睹全程，馬上打開水溝蓋幫忙救出小鴨，孩子們重新返回馬路後都快速地向媽媽的方向奔去，在所有小鴨都被救上來後，鴨媽媽也緊張地帶牠們迅速逃離這個危險區域。

影片曝光之後，網友們都深受感動，也謝謝那個好心的人幫助鴨子一家人，「我超擔心牠們被救出來以後又掉到了另外一個水溝蓋底下…」、「太感謝這個人了，我真的有夠擔心」、「第一支影片讓我超難過，好險還有後續…」、「兄弟，做得好！」、「感謝這個善良的陌生人，在2020年我們需要來點圓滿的結局」。