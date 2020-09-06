家中長輩常叮嚀，地上的東西不要亂撿，尤其是紅包，撿了可能難逃「冥婚」下場，要是拒絕恐有厄運纏身。不過日前就有網友透露，鄰居哥哥因為撿了冥婚紅包，連娶4個「鬼新娘」，後來更是飛黃騰達買了3棟房子。

原PO日前在臉書社團《靈異公社》PO文透露，以前一個鄰居哥哥，走路時撿到了紅包，沒想到卻突然被小男生半路認親叫「姐夫」，後面還跟著一群人大聲喊說「恭喜噢！要娶老婆了」接著一群人浩浩蕩蕩的押他回家見父母。

在這之後，鄰居哥哥一連娶了4個「鬼新娘」，說來也巧，原本從事貨運行工作的他，事業從此一帆風順，賺到3棟房子，還存了一筆錢，讓原PO不禁好奇「有誰也娶鬼新娘？有賺到房子和錢嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「被一群人押去見父母…趕鴨子上架」、「那麼有效率，鄰居哥哥可能是撿紅包國家隊」、「聽說娶鬼新娘可以受到庇蔭」、「為什麼我覺得好羨慕」、「我ok你先娶」、「娶鬼不可怕，沒錢才可怕」。

也有網友分享自家經驗「我爸就娶三個了！聽奶奶説，他原本身體就壞了，娶了我媽沒轉好，後來就娶了我媽媽的三姐妹，身體就好轉。聽説有賺到錢，但最後因為我而花光光」、「緣份，我爸娶過，或許真會幫忙賺錢」、「這是真的！我們家就有，事業順利變的很有錢，但我不能確定是否每個都一樣」、「我姑姑就是鬼新娘，不過後來姑丈生了5個孩子都很乖很懂事，也都各自買房跟結婚了。不過鬼新娘也是會挑人的，不是每個人撿了她都會嫁的，這也不能硬娶」。