昏暗燈光、強化玻璃櫥窗、動物標本、泛黃手稿和古代衣物及器具

你以為博物館只有這樣？事情沒那麼單純......

博物館標示錯誤、戰爭造成的文物損壞、白宮裡借來的名畫作

那些導覽員沒告訴你、書本上沒寫的博物館真相，一口氣全面公開！

如何定義一間博物館？

博物館的收藏原則是什麼？

比電梯還小的博物館在哪裡？

參觀漢普頓宮會聽到哭喊聲？

《蒙娜麗莎》被偷之後才成為世界名畫？

大英博物館的「神祕密室」裝著什麼？

【精彩書摘】

多多鳥（Dodo）最早於一五九八年被歐洲人在模里西斯島上發現，這種大型、但不具飛行能力的鳥類擁有奇特、類似蹲踞姿勢的身形和巨大鳥喙。因為無法飛行，所以當島上出現豬隻和貓狗時，多多鳥的棲息地和鳥蛋就會被摧毀殆盡，數量也開始減少，最後在一六八○年多多鳥就絕跡了。這種神祕鳥的標本被許多收藏家帶到歐洲，其中包括由約翰．特拉德斯肯特（John Tradescant）收藏，而後被伊萊亞斯．艾許莫爾（Elias Ashmole）買下的多多鳥標本。

大部分的標本後來都成了碎片，現今並無完整的多多鳥骨骼標本。艾許莫爾的多多鳥標本也僅剩經防腐作業製成的頭顱和足部，也算不上全世界最完整、經過科學檢驗的多多鳥遺骸。今天，牛津的多多鳥遺骸被放在儲藏室裡，安全存放在牛津大學的自然史博物館內，被拿出來展示於眾的其實是以不同骨骼拼湊出來的再製多多鳥模型。防腐保存的牛津多多鳥，雖然軟組織所剩無幾，但足以讓科學家採集DNA，最後結果顯示現今最接近多多鳥的親戚是東南亞原生種尼科巴鴿（Nicobar pigeon）；而顱骨的CT掃描是由華威大學的研究人員完成，他們發現多多鳥的骨頭裡有鉛彈的軌跡，由此得知牠是被槍射殺而死。

牛津大學自然史博物館

Oxford University Museum of Natural History,

(本文摘自《博物館怪奇事件簿》/創意市集)

【作者簡介】

克萊兒．考克-斯塔基Claire Cock-Starkey

英國編輯、作家，曾任職於BBC電視台。過去曾花了一年時間遊歷東亞、紐西蘭，於太平洋地區四處悠遊。文章散見於《紐約客》、《泰唔士報》、《每日電訊報》。最喜歡窩在大英圖書館的閱讀室裡，被成堆書包圍著構思下一部作品。

另著有《那些異國玩意兒：大航海時代探索世界的第一手記事》（新樂園出版）、《如何給獅子剝皮》、《喬治王朝的博弈藝術》、《著名的遺言》、《英國黃金年代的花園學》、《愛書人小百科》。

【譯者簡介】

游卉庭

國立政治大學社會系學士，英國雪菲爾大學翻譯所碩士。目前定居英國，專事翻譯，相關譯作有《紋飾法則》、《餐桌上的語言學家》、《異鄉人3: 星月海洋》《書呆子的反抗》、《30天減醣快瘦》等。