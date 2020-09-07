「Museum」一詞取自希臘文「mouseion」，最初指的是向九位代表各藝術領域的繆思女神致敬之地，今天則指提供我們靈感、學習並感受藝術之美及文化歷史深度的空間。這些空間不僅帶給人們知識、藝術與文化，更是一處能夠自由解讀、探索這些物件於我們自身有何要義、滋養心靈的寶地。

從擁有多件世界名作的羅浮宮、大英博物館，到保有作家過往生活環境樣貌的故居博物館、讓人得以親近偶像的蠟像博物館以及紀念過往愛情的失戀博物館，本書收錄各博物館鮮為人知的驚奇祕辛，包括博物館的奇聞軼事、有趣的數據統計、著名藏品介紹、知名特色博物館歷史簡介以及幕後大小知識，讓我們在書頁中穿梭時空，遊覽古今中外的博物館之餘，也向這些迷人的寶地致敬。

【精彩書摘】

有些重要的藝術品不幸從博物館遭竊多年，有的最後有找回來，但也有的終究消失無蹤。幾起重大的博物館遭竊事件如下：

伊莎貝拉嘉納藝術博物館

一九九○年三月十八日，美國波士頓伊莎貝拉嘉納美術館發生一起重大的藏品失竊案。幾名男子打扮成警察，在開館前抵達美術館，表示有人舉報館內有騷亂而要求進入博物館。警衛不疑有他便同意請求，卻被這群人引開，然後被綁起來關在地下室。這群小偷花了八十一分鐘，就偷走了竇加、維梅爾、馬內和林布蘭的珍貴畫作，總價值超過五億美元。這起偷竊案至今懸而未決，這十三幅畫作目前依舊懸賞一千萬美元。該博物館目前仍在原畫展示區放上畫框，期望有天能找回這些名作。

伊莎貝拉嘉納藝術博物館

Isabella Stewart Gardner Museum, USA

《蒙娜麗莎》

達文西的《蒙娜麗莎》也曾在一九一一年八月於巴黎羅浮宮失竊，後續媒體的大幅報導，也讓這幅肖像畫成為了全世界最出名的畫作。義大利工匠維森佐．佩魯嘉（Vincenzo Peruggia）在協助架設畫作的防護玻璃時策劃了這起事件。據稱佩魯嘉躲在櫥櫃裡等到博物館當日結束營業後，小心翼翼地將畫作從牆上取下，藏在罩衫裡，裝作若無其事的樣子離開了現場，驚人的是博物館守衛竟然在超過二十四小時之後才發現畫作不見了。佩魯嘉將畫藏在他的公事包暗格裡，默默等著騷動平息。兩年之後，佩魯嘉寫了一封信給佛羅倫斯的藝術品交易商，表示他手上有這幅名畫，並希望能把畫「送還」給義大利（達文西故鄉）。該商人把消息透露給官方單位，佩魯嘉於是被逮捕，在獄中服刑了七個月。《蒙娜麗莎》最終毫髮未損地交還給羅浮宮，從此聲名大噪，保全措施也因此加以大幅強化。

《吶喊》

一九九四年，愛德華．孟克（Edvard Munch）的《吶喊》（The Scream）於挪威奧斯陸的國家美術館內遭竊，原畫位置上留下一張寫著「感謝不牢靠的保全系統」（Thanks for the poor security）的紙條。竊犯要求一百萬美元的贖金，但相關單位拒絕支付，於是警方設下圈套抓捕竊犯，最後成功收復原畫。該畫的另一版本則是在二○○四年於孟克博物館遭竊，這一次是戴上面罩的竊賊選在白天大膽行事，還連孟克的《聖母》（Madonna）都一併偷走，幸好僅管有些損傷，這些畫作最後都失而復得，兩名竊犯也都入獄服刑。

挪威國家美術館

National Gallery, Norway

孟克博物館

Munch Museum, Norway

康索博物館竊案

二○一二年十月，羅馬尼亞籍的小偷集團闖入了鹿特丹的康索博物館，偷走了高更、莫內、畢卡索和馬諦斯的畫作，總價值約兩千四百萬美元。事後這群人被逮補，而主謀的母親宣稱她已燒掉了偷來的畫作，可能是為了保護兒子而毀「畫」滅跡。

康索博物館

Kunsthal Museum, Netherlands

根特祭壇畫

這一組共十二片嵌板，總寬十一英呎、長十五英呎的根特祭壇畫（Ghent Altarpiece）為休伯特與楊．范艾克（Hubert and Jan van Eyck）兄弟的作品，也是西洋藝術界的珍寶之一，數年來曾多次（整套或部分）遭竊。近代最著名的一次是在一九三四年，描繪「法官團」（Just Judges）的嵌板於根特聖巴夫主教座堂的祭壇失竊，之後出現了要求一百萬比利時法郎幣贖金的紙條，最後部分嵌板成功找回，但相關機構與竊賊通了十一封書信後，仍舊拿不回全部嵌板。數月之後，證券商人阿爾森尼．葛德提爾（Arsène Goedertier）身受嚴重的心臟病所苦，逝世前於病床上坦承自己就是盜畫的罪魁禍首，但他終究沒有把畫作的下落公諸於世。相關單位只得繼續尋找剩下的嵌板，甚至還以X光掃描了整間教堂，但直至今日嵌板的下落仍不得而知，不過在二次世界大戰期間，那些遺失的部分得以重新複製。

聖巴夫主教座堂

St Bavo Cathedral, Belgium

(本文摘自《博物館怪奇事件簿》/創意市集)

【作者簡介】

克萊兒．考克-斯塔基Claire Cock-Starkey

英國編輯、作家，曾任職於BBC電視台。過去曾花了一年時間遊歷東亞、紐西蘭，於太平洋地區四處悠遊。文章散見於《紐約客》、《泰唔士報》、《每日電訊報》。最喜歡窩在大英圖書館的閱讀室裡，被成堆書包圍著構思下一部作品。

另著有《那些異國玩意兒：大航海時代探索世界的第一手記事》（新樂園出版）、《如何給獅子剝皮》、《喬治王朝的博弈藝術》、《著名的遺言》、《英國黃金年代的花園學》、《愛書人小百科》。

【譯者簡介】

游卉庭

國立政治大學社會系學士，英國雪菲爾大學翻譯所碩士。目前定居英國，專事翻譯，相關譯作有《紋飾法則》、《餐桌上的語言學家》、《異鄉人3: 星月海洋》《書呆子的反抗》、《30天減醣快瘦》等。