新冠肺炎的疫情從年初延燒至今，打亂不少民眾的旅遊計畫。因為無法出國，再加上台灣防疫有成，讓國內旅遊瞬間夯爆，各大景點都湧現大批人潮，卻也衍生出許多亂象。近日有網友就在鄭文燦的臉書求助，表示自己的韭菜花田屢遭遊客破壞，讓他超崩潰，不知該如何是好。

主要依靠種田維生的農民沒有收取任何觀光費，殘破的田地讓他們血本無歸。(圖翻攝自鄭文燦臉書)

一名網友近日在桃園市長鄭文燦的臉書粉專寫道「市長，你只會顧你的觀光（大溪九月雪），有沒有想過我們農民的辛苦，一些自私的攝影者趁我們不在時，直接踩上去（作物），還有人躺在上面拍，甚至還有人晚上來偷採韭菜花，如果是你種的田你作何感想？」

原PO也提到，部分農民主要倚靠種田維生，並沒有另外收取參觀門票，因此被破壞的田地無疑對他們是致命的傷害，希望市長能幫忙。文章曝光後，不少人都怒斥沒有公德心，有網友也跳出來分享，表示自己曾看到一群年輕人在韭菜花田裡亂踩拍照，馬上大聲制止「農民種韭菜很辛苦，被這麼一踩能賣嗎？」讓年輕人只能尷尬離開，該網友更直言「就是要看到大聲糾正啦。」

原PO接受《中時新聞網》的訪問時也表示：「其實我要的訴求很簡單，就是完善的配套措施！辛苦錢不好賺！」但事後原PO回應說留言疑似被刪除已經找不到，但相信市府應該有看到，後續會繼續派人關心。