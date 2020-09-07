千金難買好房，萬金難買好鄰居！日前一名女網友就在臉書上抱怨，隔壁一名年輕貌美的人妻鄰居，經常只穿著內衣就到處趴趴走，甚至還藉機和她男友搭話，讓她超介意又不知該如何是好，沒想到文章曝光後竟讓一票老司機全都歪樓暴動。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示她家隔壁住了一名年輕人妻，不但外型亮眼還擁有傲人的豐滿上圍。但該人妻卻經常只穿內衣和熱褲就在住戶公共區域曬衣服、做家務，讓她十分「感冒」，忍不住直言「不是AV劇情，只是抱怨，她之前還有問我男友，她穿成這樣跟他聊天我會介意嗎？當然會阿！她是年輕貌美大奶人妻，如果是阿嬤我當然不介意。」

文章曝光後掀起熱議，有網友就留言「本來覺得她這樣不怎麼樣，但是故意去問妳男友，就覺得綠茶」、「換妳只穿內衣找她老公聊天，問她老公她會不會介意」、「會這樣問感覺就是故意的啊」、「會這樣問，絕對不是因為要尊重你⋯⋯」。

但有一大票男網友看了竟全都歪樓回應「部分廣大男性廢友表示願意去幫忙用眼神教會她羞恥心，請提供住址。」、「我需要照片來幫你鑑定她是不是故意的」、「還缺鄰居嗎」、「貸款買這個社區」、「妳家在哪?我去和她溝通看看！」、「沒有實際照片不知道該如何幫妳處理」。