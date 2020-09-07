日前一名韓國遊客來台旅遊後，形容台灣的市容落後就像「貧民村」，街道也因為充斥日韓文化而失去自我，引起熱議。對此，一名網友就在PTT列出5點，表示「台灣明明很爛，為何台灣人拉不下臉改進？」文章也立刻掀起激烈的論戰。

一名男網友在PTT八卦板以標題「台灣明明很爛，台灣人為什麼拉不下臉？」發文，表示台灣的交通跟東南亞沒兩樣，而且道路設計爛，導致一年有3000人死於交通意外，更酸「違規根本就是台灣的民俗風情」。

市容建築方面也跟東南亞差不多，老舊違建的鐵皮屋一堆。金融證券市場也跟落後國家沒兩樣「有個金管會整天限制東限制西，央行黑手操縱匯率，股市也整天都有黑手干預，股票要不要下市金管會主委可以任意修改法條定奪，還有一堆人幻想要取代香港成為金融中心」

原PO還指出，雖然台灣現在還是華語流行音樂中心，但沒幾個實力派，隨便一個咖都可以做藝人，全都在吃老本，早晚要變成夕陽產業。最後更直言「薪水除了電子業還有在進步還佔上風外，其他一直被鄰國超車」認為「事實台灣明明很爛，為什麼台灣人始終拉不下臉改進？」

文章曝光後引起許多網友不滿，不少人紛紛留言平反「治安、防疫明明很好，一堆人在質疑，台灣永遠不缺唱衰者」、「台灣的東西很好吃，而且物價很便宜，台灣人很友善，治安也好」、「台灣有很多優點，像是健保，便宜的費用但有高醫療水準」、「你這標題就像想要貶低所有台灣人的努力一樣」、「哪個國家沒有問題」。

但也有人認為「你跟我看到的差不多」、「不正視自己的問題才是最大的問題」、「臺灣有優點也有缺點啊，可是沒必要因為有人舉缺點就砲」、「一堆人在那邊覺得爛就移民，現在是連說都不行了？笑死」、「鬼島不是叫假的」。