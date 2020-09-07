肉嘟嘟的貓熊二寶「圓寶」在今（7）日滿71天大了，體重也來到4245公克，視力正在逐漸增強當中，目前對眼前揮動的物體和光線都出現反應，圓滾滾的小萌眼讓人一秒融化，但還需要再過一段時間，視力範圍才能達到較遠的距離。

台北市立動物園今日在臉書粉專指出，新生大貓熊寶寶的雙眼是緊閉的，約30天大時眼瞼會開始滲出分泌物，這也說明寶寶的上、下眼瞼已經分離，但要到45天大左右才會睜開眼睛，這時期如果在貓熊寶寶眼前4公分處晃動手指，可能會出現眨眼反應，但必須等到90天之後，大貓熊寶寶才能看到1公尺遠的物體。

被吵醒的圓寶想看清楚是誰擾牠清夢。(圖/臺北市立動物園提供)

據了解，圓寶是在出生第47天睜開眼睛，打破姊姊圓仔42天的紀錄。每天早上保育員將牠從床上抱出去秤體重的時候，圓寶都會微微睜開眼小萌眼，想看清楚是誰打擾牠清夢，順便張嘴捲舌打個哈欠，再伸伸懶腰，但沒幾分鐘後就會像電池沒電一樣默默睡著，任憑保育員擺布。

沒幾分鐘後就像沒電一樣一秒進入夢鄉。(圖/臺北市立動物園提供)

動物園表示，一般雖認為熊科動物的感官能力以聽覺及嗅覺較佳，視力通常不太好，但有研究發現，部分熊科物種具有一定程度的視覺辯色能力，大貓熊便是其中之一。

大貓熊的眼睛具有主掌辨識光線黑白對比的桿狀細胞、及分辨顏色的錐狀細胞，經實驗證明，牠們可以分辨出紅、綠、藍基本三原色，及灰色陰影差異，也有學者推測這樣的視覺能力，十分符合大貓熊的晨昏型活動型態，可以協助大貓熊正確挑選適口的竹子。

獸醫用手電筒檢查圓寶眼睛時，發現牠的瞳孔對光線有反應。(圖/臺北市立動物園提供)

而根據保育員的觀察，圓寶眼睛比剛開眼時明亮許多，量體重的時候也會努力抬頭，望向頂部的照明光源，雖然還不能聚焦物件，但獸醫用手電筒檢查眼睛時，發現牠的瞳孔會隨著光線收縮或是閉上眼睛，相信再過不久就可以和爸爸、媽媽、姊姊一起盯著別人瞧囉！