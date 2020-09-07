知名YouTuber「P歪」的視障弟弟「睿子」，因為眼疾，求學過程中受到同儕霸凌排擠，儘管媽媽不斷給予他正向鼓勵，但一想到睿子過去經歷的心理創傷仍心疼的紅了眼眶。不過睿子並沒有被逆境打敗，反而留了2年的長髮捐助癌友，超暖行徑感動無數網友。

睿子透露，因為先前有善心人士捐贈了眼角膜給他，他懷抱著感恩的心態，希望能透過自己的力量幫助別人，因此興起蓄髮的念頭，等頭髮留長了，再捐出去給那些因為癌症做化療而沒有頭髮的癌友，而這一次是他第2次的捐髮經驗。

影片中，睿子媽媽也提到睿子求學時期曾因為眼疾，被同儕霸凌，包括被丟沙子、吐口水，還被當籃板砸，雖然家人不斷給予他正向鼓勵，但媽媽和P歪談到這一段仍忍不住心疼落淚。

最後，睿子媽媽因為氣不過，直接找上老師詳談，儘管霸凌的同學家長希望可以見面道歉，不過她則認為沒有必要，重要的是要讓孩子知道自己的錯誤，並且以後不再犯。

睿子媽媽的正向態度被網友大讚「媽媽好棒！」、「看哭了…從螢幕上都能感受到家人滿滿的愛」、「媽媽也是三觀很正確很樂觀開朗堅強的媽媽，不會怨天尤人，把兩個小孩都教的很好」。

也有不少人被睿子的善良所感動，「睿子遇到這麼多事情，還能這麼善良，真的很難能可貴！」、「面對愚昧的霸凌能這樣處理好，感受到善良的力量很強大」。