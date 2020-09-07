日前一名韓國遊客在網路上分享了他來台旅遊後的心得，其中形容台灣的市容落後就像是「貧民村」，還有女生長相不那麼漂亮等等，引起許多台灣人的憤怒，有PTT網友就好奇韓國人的真實心聲，於是主動到韓國論壇當中觀察他們討論台灣飲食的討論文，發現了不同的真相。

這名網友表示，因為那篇韓國遊客訪台心得的文章讓他非常好奇韓國人究竟怎麼想，於是到論壇《The qoo》中進行觀察，還翻譯了一篇在討論台灣美食的討論文，留言總共有501則，可以看到大部分的韓國網友都非常喜愛台灣美食，還惋惜因為疫情的關係無法來到台灣旅遊，「大腸麵線真的很好吃，好想再吃」、「新冠肺炎一結束我就要搭飛機去台灣大吃大喝」、「釋迦真的最棒，我真的好喜歡」。

此文一出也引起了台灣網友熱議，「那篇評論根本沒什麼只是個人主觀比較重而已，是某些人反應很大」、「歡迎來玩阿～大家尊重包容友善就好」、「這篇才是正常韓國大眾的想法，推」、「台灣美食好吃又多元是事實啊，重點是又很便宜」、「我韓國朋友也都很喜歡台灣」。

另外，有人也指出原本引起眾怒的韓人心得文其實出自韓國論壇《Ilbe》，這個論壇內的言論是大多數韓國人都沒辦法認同的；據了解，Ilbe全名為「最佳網文日報儲藏所（일간베스트저장소）」，原本是蒐集論壇《DC Inside》中因偏激或有害內容而被刪除的文章的地方，之後逐漸發展成極右派社群網站，以歧視韓國女性、移工等特定人群和地區以及貶低世越號事件而聞名。