日前一隻猛禽疑似為了覓食，不小心誤闖南投縣一處蔬果包裝室，受到驚嚇的牠，滿臉驚恐的呆立原地不敢亂動。好在最後透過前村長黃順昱的幫助下順利重返大自然，繼續翱翔天際，特別的是牠在臨走前還為救命恩人獻上「感謝之吻」道別，場面溫馨。

大冠鷲蜷縮在塑膠貨籃角落，十分害怕。（圖/黃順昱授權提供）

現在於南投縣日月潭頭社活盆地休閒農業區擔任主委的黃順昱，日前在疏菜栽種區的包裝室進行整理，突然聽到帶團來旅遊參觀的遊覽車司機大呼「你家有養老鷹嗎？不然一隻老鷹怎麼往你家裏面跑⋯」這才發現有一隻猛禽闖入，和專家確認後發現這是俗稱蛇鵰的「大冠鷲」。

黃順昱戴上手套將大冠鷲帶出去野放，沒想到牠臨走前竟贈他「感謝之吻」。（圖/黃順昱授權提供）

從黃順昱附上的照片可以看到，大冠鷲神色慌張，蜷縮在塑膠貨籃角落，害怕模樣讓人看了好心疼。最後黃順昱戴上手套，小心翼翼的將牠帶出去野放，神奇的是，大冠鷲臨走前，竟回頭輕輕啄了他一下，讓黃順昱笑稱「最後牠還是忘不了跟我吻別，有空再回來看看我們～難忘的頭社盆地老鷹之旅」。

黃順昱在接受《中時新聞網》時也表示，他們長期發展無農藥生態農業，想要以友善的方式和大自然和平共存，打造生態旅遊，可能也是因為環境越來越好，才會吸引罕見的「大冠鷲」出現。