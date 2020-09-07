暑氣未消，不少人仍仰賴吹冷氣、電扇消暑解熱，不過日前就有一名住在美國的網友抱怨，美國電力公司動不動就斷電，不禁好奇問道「有沒有美國電力公司超弱的八卦？」貼文一出隨即掀起熱議，更有人曝光台電超強關鍵。

原PO今（7日）在PTT「八卦板」PO文抱怨，「美國電力公司超弱的！颳風、下雨、打雷、天氣熱，隨便什麼狀況就斷電了。現在這邊46度，攝氏46度，破天荒超熱的熱浪警報，下午兩點半，斷電了。超弱的，有沒有美國電力公司超弱的八卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「46度是在人體蒸浴了嗎」、「所以家家戶戶自配燃油發電機或太陽能板，是正常演變，戰亂應變也較佳」、「真的超弱！我在匹茲堡沒有颶風，颳個稍微大一點的風下個雨，就停電一整晚」、「加拿大也很弱啊！風大一點就停電了，車禍撞倒電線桿也可以停2天」、「美國幅員廣大，很多傳電的都在偏僻的地方」、「你們電纜動不動就拉幾百公里，你要怎麼維護啦」。

另外也有人指出台電超強關鍵，「是台電太強，幾十年不斷電，神！」、「台電也是被迫變強的，一個不小心斷電，一堆工廠和科技業損失全部找台電要，隨便都賠幾千萬跑不掉」、「民營效率這種東西在外國電力公司是不存在的」。