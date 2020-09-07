使用電蚊拍竟然也會有生命危險！一名法國老翁在準備吃晚餐時，聽到蒼蠅不斷飛來飛去的嗡嗡聲趕到相當煩躁，立刻拿起電蚊拍想要把蒼蠅殺了，沒想到下一秒卻突然發出「嘣！」的一聲，老翁半個房子竟都被炸毀了！

根據《BBC》報導，這名8旬老翁住在多爾多涅省的某個小鎮中，事發當時他正準備要享用晚餐，然而卻有一隻蒼蠅出現在屋內，不斷飛來飛去發出「嗡嗡聲」，老翁覺得這個聲音非常惱人，馬上氣憤地拿起電蚊拍追趕，想要把這隻蒼蠅給殺了。

沒想到下一秒卻突然「嘣！」的一聲，發生爆炸意外，炸毀了部分廚房及屋頂，還好老翁幸運逃離現場，只有手部燙傷，並沒有生命危險，不過因為住家遭到炸毀，房屋修繕需要花上一段時間，老翁只好先暫住於附近的露營地當中。

根據警方調查，發現這起爆炸案的起因是源自於廚房的瓦斯罐外洩，當時剛好到達一定的濃度，再加上電蚊拍上發出的火花，才會造成這次意外，此外當地媒體報導提到，引發爆炸事件的蒼蠅最後是死是活，也不得而知了。