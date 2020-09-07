泰國一直是台灣民眾的旅遊勝地，尤其是首都曼谷不僅十分國際化，豐富的文化蘊涵更受到不少國內外遊客的喜愛。不過日前就有網友拿台北和曼谷做比較，好奇一樣都是首都，「曼谷市容有狂電台北嗎？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（7日）在PTT「八卦板」PO文指出，曼谷Ratchadaphisek路上，有許多泰國浴都集中在此，雖說不算曼谷精華區，但他仍不禁好奇「大家覺得曼谷市容有狂電台北嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「去過就知道比台北繁榮了啊」、「確實比台北繁華好幾條街啊，東西又多好買，全世界商務渡假到亞洲都會想到曼谷，誰要到台北啊拜託，抱著一根101在那自嗨而已」、「曼谷破房子也是多到爆，但精華觀光區就是能狂電台北，Asok附近那幾站，至少規劃的不錯」、「去過10幾次了，bts沿線市容是真的狂電台北」。

不過也有不少網友一面倒指出曼谷光是「交通」和「基本建設」就輸台灣一大截，「交通市容都不如台北」、「曼谷紅綠燈都沒幾根，第三世界好嗎」、「你484沒看過曼谷的電線」、「電線真的巨醜」、「曼谷的電線纏繞真的很不美觀」。