日本經常舉辦大大小小的選美比賽，也因此發掘了許多的美女，不過你知道在大約130年前的明治時代就已經有選美比賽了嗎？最近，這場選美比賽其中一名佳麗的照片又在網路上被人傳播，引起網友熱議，不少人都被她披散著頭髮的慵懶模樣給迷暈了。

根據《東京花柳界情報舍》記載，第一屆的「東京百美人」選美比賽舉辦於1891年9月，共有102名佳麗入圍，因為當時社會風氣女性較為忌諱拋頭露面，因此大多數的參賽者都是藝妓，她們的照片被放置在位於淺草市的「凌雲閣」，只要買入場券進入就可以替心儀的女子投票。在展出的5天當中，約有5萬人前來參與，總票數也高達4.8萬，算是相當成功的結果。

其中一名佳麗「安達ツギ」雖然沒有獲得名次，卻也因為特殊的造型受到眾人關注，當時在拍攝參與選美比賽的照片時，她的髮型造型師一直沒有出現，最終只好披著剛洗完的頭髮趕往現場拍照；第二屆選美時，安達ツギ又再度以同樣披散頭髮的照片參賽，終於奪下亞軍的位置，事後還成為了洗髮乳的形象模特兒，造成當時不小的轟動。

這張經典的照片最近又被網友分享到推特上，引起熱烈的討論，很多人都認為安達ツギ的外貌就算放到現代也都還是一名大美女，「太性感了！甚至不輸給現在的女演員」、「充分展現出了自信的美」、「她的髮型、姿勢到眼神就算穿越130年到現代也是專業級的！」。