隨著行動裝置普及，不少父母樂於在網路上曬娃，更有許多網紅父母經常拍攝育兒影片，分享生活趣事，但是千萬要小心寶貝孩子的照片遭到有心人士利用，那可就不好了！

美國佛羅里達一名化名為Terri的媽媽，育有一名患有變異型免疫缺失症（CVID）的8歲女兒Kat，經常需要透過輸血維持生命。然而Terri不甘讓Kat的生活就在醫院和病痛中度過，因此積極帶著她，加入當地社區組織，大方分享女兒的病情，無論是日常生活瑣事或是治療情況，Terri常常在網路上分享Kat的照片，而外型可愛出眾的Kat不僅當過兒童模特兒，還多次參加選美比賽，受到不少粉絲愛戴。

直到日前有一位友人語重心長的提醒Terri，指出她去年在網路上PO出的一張Kat的照片，竟然被有心人士做成了一尊等身的「情趣娃娃」，還以每個559美元（約新台幣1.6萬元）的金額放在亞馬遜（Amazon）上販售，離譜的是，無論是情趣娃娃的神情、姿勢還有穿著打扮，都跟Kat外型如出一轍。

Terri一看到販售頁面立刻失控痛哭，「我無法想像，竟然有變態會用我女兒的照片做出這麼噁心又邪惡的東西，給那些戀童癖使用！」她話鋒一轉，更重砲批評亞馬遜居然會讓這種兒童形象的情趣娃娃上架，「這種東西在美國怎麼能是合法的？」而亞馬遜在她檢舉4天之後，才下架這款情趣商品；無獨有偶，除了亞馬遜，這個娃娃也同步在其他網路商城販售。

Terri萬萬沒想到，當初在臉書開粉專是為了支持Kat的模特兒夢，以及推動社區服務，不料竟然成了戀童癖的營利素材。她最後找上兒童救援聯盟（Child Rescue Coalition），可惜兒童情趣娃娃在美國是合法的，僅佛羅里達、田納西、肯塔基等三個州列入非法；在聯盟的協助下，Terri也推動了請願連署，希望能夠促使美國全面禁止兒童情趣娃娃，避免有心人士將歪腦筋動到無辜的孩子身上。

消息一出，網友也氣炸了，紛紛留言砲轟「應該立法禁止所有兒童形象的成人娃娃！這真的是太毛骨悚然了」、「亞馬遜應該為出售這種性質惡劣的商品負責」、「太噁心了！為什麼這竟然是合法的」。