一名女子日前和朋友到台東遊玩，沒想到入住民宿時卻慘遭狗狗咬傷，當場鮮血直流，沒想到老闆見狀竟回了一句：「妳比較倒楣」，雖然事後民宿也協助就醫，並以1萬元和解，但女子出遊的好心情早就全被破壞光了。

這名女子和朋友在傍晚左右抵達民宿，沒想到一行人剛要走進庭院，一隻黃色土狗就衝出來朝她的大腿一口咬下，女子當場鮮血直流，從照片中也可以看出傷口相當嚴重，朋友們見狀立刻幫忙用開水沖洗，並加壓止血，之後民宿也協助載他們到市區的診所治療、打破傷風；不過當他們返回民宿時，那群狗狗只是被戴上了嘴套，依舊繼續在庭院四處狂奔，讓她怕得站在原地直發抖。

忙碌了一天女子和朋友早就沒了出遊的心情，但礙於臨時訂不到票返家，還是決定留宿一晚，且考慮到民宿營運的問題，只向他們索取1萬元的補償金，住宿費則自己負擔，之後又打算要取掛號費時，被老闆娘回了：「不是應該包括在那一萬元內嗎？」，才簽下收據和解。

然而隔天早上，老闆娘又拿出那張收據表示要加蓋手印，讓女子頓時備感委屈哭了出來，事後雙方溝通上出現誤會，老闆娘更氣得請員工送他們離開民宿，這樣的態度再加上事發當時老闆娘曾說：「妳比較倒霉，牠們從來沒咬過人」，都讓她感覺非常差。

女子的親友也協助將文章分享到《爆料公社》中，引起網友熱議，對此事件民宿也發布聲明稿致歉，表示由於對狗狗的控管不當才會造成意外發生，民宿方已經在進行檢討，之後也將「暫停營業」以示負責。