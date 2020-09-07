素有「南台灣速食霸主」之稱的丹丹漢堡，因為獨特的中西式餐點，加上價格實惠、CP值高，因而受到不少饕客喜愛，外地人更是爭相前往南台灣朝聖。不過丹丹漢堡屬於「家族企業」，想要加盟僅有2種方式，遊戲規則讓網友直呼「有一種政治聯姻的既視感！」

成立於1984年的丹丹漢堡，開業至今36個年頭，截至2019年為止共設有43間分店，是許多北部人到南部旅遊時，必定朝聖的美食。然而除了餐點美味、CP值高，丹丹漢堡最廣為人知的莫過於其營運版圖只開設在南台灣，讓不少有意加盟的民眾不得其門而入。

臉書粉專《TO'GO 泛遊情報》日前提到，丹丹漢堡屬於家族企業，不開放加盟，所有門市都是直營店，各店老闆都是自家親戚，因此外人如果想加盟，「只有跟丹丹的家族成員結婚這個途徑」。

不過也有網友加碼補充，「不一定都是親戚，也有在丹丹做幾十年的資深員工，由原店店長推薦，總部審核通過就可以」。

消息一出，隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「那這樣看來結婚成為親戚好像還容易一點」、「哇！很皇室風格耶」、「丹丹王朝」、「政治聯姻的既視感」、「丹丹不落外人田」、「要加盟便要先做自己人」、「我老媽是丹丹第一批員工，有跟我說當時外人很難加盟」。

也有人好奇「所以丹丹家族沒人在濁水溪以北結婚的嗎？」知情網友則回應「有！只是開店不能在北部，所以你結婚後還要定居中南部，才能開店呦！」