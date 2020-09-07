台灣不少著名的觀光景點都會收取門票費，不過還有一些是免費提供給遊客進去參觀的。最近，一名網友和同學到台中高美濕地遊玩，原本還很疑惑為何不用收門票費，但當他口渴想去販賣機買瓶飲料時，卻驚覺了這個疑問背後的真相。

這名網友在《Dcard》上發文，前陣子他和同學到高美濕地玩，走一走突然覺得口渴，剛好看到一旁有一台販賣機，於是PO主立刻拿出20塊投入，不過他等了一段時間都沒有聽到零錢掉落的聲音，才後知後覺地發現自己「被吃錢了」！PO主再投了1塊錢進去測試，但販賣機就是沒有任何反應，就連按下退幣鍵也沒用，無奈的他只好就此放棄。

離開這塊「傷心地」後，PO主想去上個廁所，沒想到在路上又被他看見了第二台販賣機，他不死心，拿出25塊投入，原本以為一切正常，但當按下按鈕卻遲遲沒有東西掉落，又嘗試按了其他飲料和退幣鍵，結果都是同樣的下場，讓PO主相當心疼白花出去的零錢。

欣賞完彈塗魚和日落，PO主踏上回程，剛好看見有人在第二台販賣機前要買飲料，正當他想要在一旁看好戲的時候，對方的飲料竟超順利地滾落，他瞬間氣得直呼根本在針對他，也開玩笑地說道：「知道為什麼高美濕地不收門票嗎！因為他們會派飲料機站崗收錢啦！」。

此文一出讓網友全都笑翻了，紛紛留言：「笑死，可能是看長相的飲料機們」、「你一定是忘了唸咒語，下一位免費喝飲料」、「上次去也是這樣，不過那時候旁邊的停車場老闆娘說其實是掉在最左邊，滿不明顯的」、「應該是偽裝成販賣機的門票亭」、「放機器的又不一定是高美濕地，不要被機器激怒，就遷怒高美濕地嘛」。