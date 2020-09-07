天氣炙熱，群蛇蠢動，雲南省硯山縣有居民在臥室發現一條重達8斤的眼鏡王蛇，嚇得緊急通報警方處理，沒想到捕獲巨蛇後，竟發現牠嘴巴竟然又吐出「同伴」，讓警方也慌了手腳。

根據《梨視頻》報導，雲南省硯山縣有民眾5日凌晨3時許，在臥室發現了眼鏡王蛇的蹤跡，嚇得立刻報警，警方獲報後便立即趕往現場，最後總算在衣櫃旁邊抓住了一條重達8斤、比人類手臂還要粗的巨蛇。

不過就在眾人因為捕獲巨蛇而放鬆心情的同時，警方卻發現眼前這條巨蛇的口中緩緩吐出一條細長狀的物體，仔細一看竟然是另一條小蛇，這幕「大蛇吃小蛇」的驚奇畫面讓在場眾人全看傻了。

畫面曝光後網友也紛紛留言直呼「嚇哭」、「我就是沒出息，看到蛇會尿褲子」、「難道是把同類吃了」；不過也有內行人指出「眼鏡王蛇就是吃蛇的」、「眼鏡王蛇的食物主要是小蛇」、「好像是害怕的時候會把吃進去的給吐出來」。

眼鏡王蛇是世界上體型最長的毒蛇，主要棲息於樹林中，並且以其他蛇為主食，眼鏡王蛇的體積比一般的眼鏡蛇要大，且前者的頸部斑紋是呈「八」字型，而不是一般眼鏡蛇的單眼或雙眼圈紋。