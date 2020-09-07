每一個品種的狗狗都擁有不同的性格，彼此相處在一起經常出現十分逗趣可愛的畫面。外國一隻小白狗想爬上餐桌，但卻因為「腿太短」而有所困難，結果牠竟突發奇想，直接踩上躺地休息的拉布拉多，讓牠瞬間淪落成「腳踏墊」，逗趣的一幕讓網友全笑翻了。

吉娃娃踩上拉布拉多的身體想爬餐桌(影片來源/YouTube/RM Videos)

YouTube頻道「RM Videos」上傳了這段可愛的影片，只見白色的吉娃娃提姆（Tim）被餐桌上的食物給吸引，竭盡自己所能地想要爬上餐桌，但卻因為腿不夠長而碰上困難，剛好拉布拉多本（Ben）就躺在餐桌旁的地上休息，牠竟直接踩上了本的身體，將對方當成自己的「腳踏墊」在上面走來走去，最後才跳到了主人的腿上。

而本雖然被提姆「踩在腳下」，但脾氣卻非常好，全程都沒有生氣或移動身體，反而像是在享受按摩一樣，舒服地瞇起了自己的眼睛，呈現快要入睡的狀態，只有在提姆不小心踩到耳朵時才稍微眨了一下眼。事實上，提姆和本平常就是非常要好的朋友，提姆也經常會爬到本的身上一起睡覺，很可能早就習慣了對方這樣的行為。

影片曝光後，網友們都被逗笑了，也直呼牠們的互動非常可愛，「影片的倒讚該不會是小白狗踩出來的吧」、「太有趣了！」、「天啊，影片裡有好多狗狗，而且牠們都好可愛」、「這是什麼踩背按摩嗎？」、「大狗也太溫柔了吧」。