韓國論壇日前出現一篇文章，指來台旅遊後，認為台灣市容落後像是「貧民窟」、女人不漂亮等，引發台灣網友討論，而韓國YouTuber得知後，發現原始文章出自於極右論壇「ilbe」，基本上韓國網友也不會閱覽上面的文章，更被視為是「邪惡」的網站。

YouTube頻道《KT story》曝真相，希望可以化解台韓的誤會(影片來源/youtube/KT story)

YouTube頻道《KT story》由韓國人邦ㄚ及台灣人智ㄚ經營，主要分享台韓文化差異及生活，近日對於「韓國人認為台灣落後」的文章做出看法，邦ㄚ指當他住在首爾時，未曾看過類似負面的新聞，讓他感到非常奇怪，經過一番尋找後，發現文章出處是一個名為ilbe（일베저장소）的網站。

而網站ilbe以「邪惡」出名，正常人是不會閱覽該網站的內容，韓國人更將此網站的使用者稱為「ilbe蟲」，使用者會以髒話取ID暱稱，還曾上傳親友輕生照、家人家中清涼照等，內容都會造成他人不適，甚至為了造成社會對立而製造假消息，邦ㄚ更稱是「社會垃圾聚集的一個地方」。

在韓國假若有綜藝節目與ilbe有牽連，甚至還會被下架，就連相關人員也會被解僱，藝人也會遭封殺，曾有韓國YouTuber在影片中使用ilbe上的流行語，最終慘遭大批網友退訂，可見大多數韓國民眾對此網站都相當嫌惡，沒想到卻出現在台灣的新聞中，讓邦ㄚ感到相當詫異。

邦ㄚ提到，上面的言論並不能代表韓國人的看法，因為在韓國的網路上，大多數都是看到喜歡台灣的留言，「看到這樣的新聞，一定會有人生氣，如果我是台灣人，看了一定會很生氣」，但文章出於「一個多數韓國人不能認同的網站」，更不能用來代表韓國人的看法，對於韓國仍有這種人，感到非常丟臉，也希望藉此影片平息風波。