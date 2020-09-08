國外有一隻吉娃娃，在4年前遇主人過世，沒想到卻一直未有人發現，讓牠餓到只好吃主人腐屍果腹，時間長達2周才被救出，而牠日後被新主人領養，但卻始終愁眉苦臉，內心似乎受了非常大的創傷，如今過了4年後，主人再次PO出牠的照片，臉上也有了笑容，似乎從內疚中走了出來。

"Maybe this is the group where he finally gets the recognition he deserves?" 由 UNILAD 發佈於 2017年10月30日 星期一

飼主芙圖納（Tyfanee Fortuna）在臉書社團《Dogspotting Society》上傳愛犬腰果皮（Rumpelstiltskin）的照片，指腰果皮在2016年時，原主人突然過世，卻一直未有人發現，牠被困在家裡沒有任何食物，餓到最後只好吃主人自救，直到2周後有員警發現，腰果皮才被救了出來。

Sorry that Rumpels has been MIA. Here's a video of him getting a big chewie. 由 Tyfanee Fortuna 發佈於 2017年12月27日 星期三

儘管腰果皮的過往糟糕，但飼主芙圖納並不在意，「狗吃主人不太常見，但也不是很罕見，但牠是我見過最可愛、奇妙的狗」，起初把牠領養回家時，腰果皮非常不快樂，甚至看起來很害怕，完全沒有朝氣與活力，每天都眉頭深鎖，看起來像是對前主人感到愧疚。

經過芙圖納的細心照顧後，如今腰果皮才慢慢走出陰霾，與家中的貓也處得非常好，提到「牠現在已經12歲了，但仍有許多關卡等著牠奮鬥」，PO文獲得5千人按讚，不少網友表示「吃主人也是逼不得已的，牠只是為了求生，不能怪牠」、「可憐的狗當初一定討厭吃主人，但又不得不做，不過牠現在應該很開心」。