寵物若看到同伴有食物吃，肯定會感到非常羨慕，甚至出現爭食的現象。日前有網友在抖音分享一段影片，只見4隻蟾蜍圍在飼料盆旁，等待主人放食物餵食，豈料餐點送上來時，最右邊的蟾蜍秒吐舌吃下肚，速度快到讓其他同伴都看傻眼，回神後走上前想質問，讓9百萬人直呼很有趣。

抖音(TikTok)帳號@animalouo經常分享蛇、蟾蜍、蜘蛛及蠍子等覓食影片，由於寵物都較為少見，因此吸引14.2萬粉絲追蹤，日前po出的影片中，有4隻蟾蜍站在飼料盆旁邊，等待主人放食物下來，當看到蟲來時，蟾蜍們馬上看準目標並吐出舌頭。

豈料站在飼料盆裡最右邊的的蟾蜍佔上風，最先將蟲捲走吃掉，甚至開心的動嘴巴回味，剩下的只能舔空盤子，看到同伴吃的這麼開心，讓牠們感到相當不滿，不斷瞪著右邊的蟾蜍，甚至向牠逼近，其中一隻還伸出舌頭試圖搶食，似乎在質問牠「為什麼是你吃啊？快給我吐出來」。

不少網友笑翻「這就是反應遲鈍了下場」、「其他3隻蟾蜍好像在說『要懂得分享啊！你怎麼可以自己吃』」、「沒想到蟾蜍也會做出怒瞪的表情」、「這吃飯的壓力好大啊！」。@animalouo也分享將食物擺蟾蜍上空時，牠們試圖跳高咬下的模樣，也讓人看到蟾蜍可愛的一面。