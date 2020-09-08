當年幼孩子生日時，有些父母會準備禮物，不外乎是玩具，但沒想到竟有爸爸送威士忌，甚至成為孩子的買房基金。英國一名28歲男子，從出生後每年生日，父親就會送他一瓶麥卡倫（Macallan）威士忌給他當生日禮物，直到他28歲時才發現，這些威士忌竟增值8倍，讓他能夠買房。

根據《BBC》報導，64歲皮特(Pete)育有3子，在1992年生下羅布森（Matthew Robson），當時他在麥卡倫威士忌的原料商公司擔任經理，發現麥卡倫開始大幅升值，因此便決定買麥卡倫18年單一麥芽威士忌，當作生日禮物送給孩子，一送就送了28年。

Matthew Robson's father gave him 18-year-old whisky every year for his birthday. Now, Mr Robson is selling the collection to buy a house. 由 BBC News India 發佈於 2020年9月7日 星期一

羅布森提到，「每年我都會收到這一份禮物，對於小男孩而言，這可不是最好的生日禮物」，也由於未成年的關係，因此他被父母限制不能打開來喝，對於這樣的生日禮物，更是讓他感到匪夷所思，「受到嚴格的指示，我從來沒打開過它們，我也盡可能不去碰，所以全都完好無缺」。

父親皮特表示，他來自蘇格蘭的米爾納索特（Milnathort），1974年買第一瓶威士忌時，原本是為了英國傳統「wet the baby's head」，想用酒沾濕嬰兒的頭給予祝福，不過之後想到，每年若都買一瓶威士忌，在羅布森18歲生日時，就會有18瓶18年的威士忌，認為相當有趣，因此也開啟他送威士忌的計畫，當時總共花5千英鎊(約新台幣19萬)買威士忌，如今價值已超過4萬英鎊(約新台幣153萬)。

在牛肉製造公司工作的馬修（Matthew）表示，「這是他爸爸做過最棒的事，如今他正在看屋，這筆資金也緩解他經濟上的壓力」。負責拍賣的公司Mark Littler Ltd指出，連續18年同年份的酒在市場上難得一見，必須花費許多時間與精力收藏，因此相當可觀，「此外18年的麥卡倫威士忌是世界上最受歡迎的單一麥芽蘇格蘭威士忌之一，因此一定能吸引收藏家關注」。